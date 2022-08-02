Изобретатель из Шымкента превращает обычные машины в электрокары

Его называют шымкентским Илоном Маском, а созданный им электромобиль — уникальным. 27-летний Нурсултан Сейсембаев в своей мастерской переводит обычные автомобили на электродвигатели.

Нурсултан Сейсембаев, изобретатель: «Мы сделали конвертацию этой машины за 2 дня. Потому что этот автомобиль не предназначен для ежедневной езды. Мы сделали это, чтобы проверить себя. Когда делаем электрокары для клиентов, внимательно относимся к этому. Для нас важно, чтобы было удобно. Проверяем и безопасность. Обычный мотор меняем на электродвигатель за два дня, а дальше — тест-драйв, он занимает больше времени».

Скорость — выше, а шум — тише. Электрокар Нурсултана называют мечтой автолюбителя. Можно выбрать и категорию электрокара: от эконом до люкс. Зарядить необычную машину можно дома за шесть-семь часов.

Нурсултан Сейсембаев, изобретатель: «Наш электрокар сильно отличается от других машин. Во-первых, мы снимаем у обычной машины мотор, и ставим электромотор. Есть специальные батареи, которые обеспечивают питание. А мощность машины достигает двухсот и трехсот километров. Через питание в доме вы можете зарядить машину за ночь, а если мощная зарядка, то за полчаса или час».

Изобретатели за год успели собрать шесть машин, на подходе — седьмая. Время сборки зависит от запчастей для электрокара: на производство уходит от двух месяцев до одного года. Процесс изготовления затягивается из-за того, что 95 процентов оборудования, необходимого для сборки электрокара, в Казахстане найти невозможно.

Нурсултан Сейсембаев, изобретатель: «Я, лично, всегда ищу новости в сфере автоиндустрии. Увидели такие электромобили еще пару лет назад у популярных компаний, как Феррари. Решили не бояться и создать такую машину. К сожалению, в Казахстане только 5% запчастей производится, большую часть мы, в основном, заказываем у заграничных компаний. Я думаю, что запчасти для электрокара можно производить и в Казахстане, это вполне возможно».

Цена электрокара варьируется от четырёх с половиной до двадцати миллионов тенге.

Нурсултан Сейсембаев: «Часто у нас возникает дефицит с бензином. В такие моменты электрокар невероятно удобен. Машина не встанет, главное вовремя заряжать и, чтоб свет был. Чтобы зарядить машину, в месяц уходит всего около пяти тысяч тенге. Бензин, конечно, выходит дороже».

Нурсултан отучился на инженера-механика в Англии. Изобретатель мечтает, чтобы в будущем казахстанцы пересели на электрокары. Без поддержки государства и спонсоров здесь не обойдись, говорит шымкентский Илон Маск.