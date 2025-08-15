В Шымкенте мастер создаёт уникальные веломобили ручной работы

Этот гараж смело можно назвать мастерской чудес. Здесь врач по образованию, но мастер по призванию, Равшан Халметов, создает уникальные веломобили. Каждую модель он вынашивает, как автор книгу — погружаясь в процесс, будто в медитацию.

С детства Равшан увлекался конструированием, и сегодня в его коллекции уже 22 модели на любой вкус. Ещё в 1987-м, перед армией, он собрал свою первую серьёзную работу — «Тандем» из двух рам «Урала». Каждое его творение — это сочетание инженерного расчёта и личного опыта.

Равшан Халметов, мастер-изобретатель: «Идеи всегда приходили в голову. Как врач, я знаю: на дальние расстояния лучше ехать лёжа — это самое удобное. Для проката есть отдельные модели для инвалидов и пожилых людей. Каждая конструкция — со своими особенностями».

Особая гордость мастера — ретро-веломобиль, на который ушло пять лет работы.

Равшан Халметов, мастер: «Фишка этой модели — в её стиле. Смотришь — ретромобиль, а на самом деле это веломобиль. Планирую поставить мотор-колесо и аккумулятор, но ограничу скорость до 25 км/ч, чтобы можно было ездить и по велодорожкам, и по дорогам общего пользования».

С 2010 года Равшан вывозит свои творения в парки города. Здесь каждый может прокатиться по специально организованным маршрутам с дорожными знаками и правилами движения — безопасно и с удовольствием.

Со временем идея превратилась в бизнес с официальным разрешением акимата. Сегодня на его веломобилях катаются семьи, дети, туристы и даже те, кто никогда не садился за руль велосипеда.

Сегодня мастер ищет единомышленников — тех, кто так же влюблён в своё дело и готов создавать необычный транспорт будущего. Уже три года он полностью посвящает себя этому ремеслу: улучшает конструкции, тестирует новинки, расширяет парк моделей. И мечтает, что однажды команда мастеров объединится, чтобы сделать веломобили привычной частью улиц Шымкента — доступной каждому, кто ценит свободу движения и экологию.