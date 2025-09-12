Транспорт будущего собрали в шымкентском гараже

Водитель, заезжающий на парковку парка Независимости, перевозит на крыше своего автомобиля самый ценный груз. Житель Шымкента Филипп Герасимов впервые для нашего телеканала решил продемонстрировать три года своей работы и миллионы вложенных тенге.

Это самодельный коптер, который умелец собрал своими руками. Чтобы 50-килограммовая птица взмыла вверх словно пушинка — вручную открываются лопасти. Герой отмечает, были и не удачи, но мечту не предал!

«Потратил на сборку три года. Конечно же, и вдохновение не всегда было. Потому что очень много было неудач. Падения были и разные шаги, которые были не совсем верные изначально. Потом приходилось переделывать все. Это уже второй вариант рамы. До этого была совсем другая рама, не похожая», — говорит умелец.

«Транспорт будущего» — именно так называет свой проект конструктор. Филипп Герасимов отмечает, летучую модель можно полностью модернизировать и усовершенствовать. Все продумано так, что подлежит замене. Железная рама, которая является основой коптера, спроектированная и собранная вручную, и вовсе может быть любой формы.

Принцип полетов пока довольно прост: чем ты легче, тем дольше находишься над землей. Однако это легко исправимо, достаточно поменять детали на комплектацию дороже.

Далее, с помощью специального пульта, конструктор отрывает технику от земли. Пока официального разрешения, чтобы полетать над городом у изобретателя нет, поэтому в качестве взлетной была выбрана пустая автомобильная парковка.

До этого все пилотные полеты проводились в пустых полях за городом. Там и выяснялась все: мощность и способности железной птицы. Собиралась модель ни где-нибудь на специальном заводе, а в обычном гараже героя. Коптер, по словам Филиппа, может существенно облегчить жизнь современного человека. Это отличная техника для специалистов, требующих быстрого реагирования.

«Буду презентовать его, как бизнес идею, которую можно использовать в разных сферах деятельности. Как пожарная. Спасательные операции проводить. Медицинские перевозки быстрые. Потому что рама, которая сделана, это просто для того, чтобы человек в ней мог сидеть. Но на деле она может быть любой, для любых нужд и это никак не повлияет ни на управляемость, ни на замену комплектующих. Просто все комплектующие перекинуть на другую раму и все», — уточняет наш герой.

Молодой человек отмечает, модель, которую он собрал своими силами, пока не найти во всей Центральной Азии. К слову, Филипп — самоучка, у него нет соответствующего образования. Сейчас парень в поисках работы и интересных проектов, в которых он может быть задействован. Ведь он смог собрать кадрокоптер, который может стать доступным по всей стране.

Впереди еще много работы, отмечает Филипп Герасимов, такой коптер может стать отличным помощником городу, и сейчас Филипп верит, что его задумку не просто заметят, но и оценят.