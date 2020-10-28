Вторая четверть в казахстанских школах будет проходить в двух форматах, в обычном и в дистанционном.

На сегодняшний день из 3,4 млн школьников обучаются:

📌в дистанционном формате – 2,4 млн;

📌в традиционном формате – 953 тыс.,

🔸в том числе 647 тыс. в дежурных классах (1-4 классы),

🔸в малокомплектных 3047 школах 306 тыс. учащихся.

Прогнозное количество детей по форматам обучения во второй четверти:

📌в дистанционном формате – 2,2 млн;

📌в традиционном формате – 1,2 млн,

🔸в том числе более 800 тыс. в дежурных классах (1-5 классы),

🔸в малокомплектных 4010 школах 434 тыс. учащихся;

🔸в 13 международных школах около 3 тыс. учащихся (1-7 классы).

Напоминаем, что соответствующее решение было принято на заседании Межведомственной комиссии.