Крестьяне Туркестанской области приступили к посеву озимых зерновых на 168 тыс. га методом прямого посева.

Технология No-till — это система нулевой обработки почвы, впервые данный метод в регионе начали внедрять 3 года назад. С помощью сеялки из Бразилии урожайность колосовых культур возросла в 2 раза. Использование новых технологий в сфере сельского хозяйства обсудили участники семинар-совещания, прошедшего в Казыгуртском районе в сельском округе Шарбулак. В семинар-совещании приняли участие аким области Умирзак Шукеев, представители агробизнеса, акимы районов, городов и местные аграрии.

Отметим, методы прямого посева широко используют фермеры развитых страна мира, в частности, в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. В последние годы во многих странах растет использование нулевой технологии. Прямой посев невозделываемых культур доказал свою эффективность в северных регионах Казахстана, а также в районах с пустынной, водной и ветровой эрозией.

«Нам нужно активнее внедрять новые технологии, так как мы живем в очень динамично развивающемся мире. Используя традиционные технологии мы далеко не уйдем. Есть крестьянские хозяйства, которые активно внедряют нулевую технологию. Это смелый и правильный шаг. По области средняя площадь крестьянского хозяйства составляет порядка 5 тыс. га, и это не такая уж большая площадь. В стране есть регионы, где можно засеять до миллиона гектаров», — отметил Умирзак Шукеев.

Вместе с тем, на совещании руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков сообщил об утверждении закупочных цен на хлопок в Казахстане. В настоящее время 18 хлопкоперерабатывающих предприятий региона начали приемку хлопка-сырца по цене 130 тыс. тенге за тонну. Ожидается, что для крупных агроформирований цены на хлопок-сырец продолжат рост.