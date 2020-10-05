23-летняя жительница села Дербисек Сарыагашского района, Туркестанской области Еркинай Есенбаева стала матерью 6-х детей.

В областном перинатальном центре №1 роженица родила троих детей, а первого ребенка она родила в 18 лет.

По словам врачей, состояние здоровья беременной женщины резко ухудшилось, малыши появились на свет преждевременно на 8 месяце беременности. Чтобы не подвергать опасности жизнь матери и ребенка, врачи провели операцию кесарево сечение.

На сегодняшний день жизни матери и детей ни чего не угрожает, за ними организован специальный уход. Многодетная мама благодарит врачей за их труд.

Отметим, трое малышей появились на свет весом 2170 граммов, 2100 и 2615 граммов, и назвали их Акжан, Маржан и Бакжан. Молодая семья уже воспитывает одного сына и 2-х дочерей.

В целом, в Туркестанском областном родильном доме № 1 в этом году родились 155 близнецов и 3 тройняшек. По данным областного управления охраны общественного здоровья, в регионе наблюдается рост рождаемости по сравнению с прошлым годом. С начала года в регионе родилось 45030 детей.