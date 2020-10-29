Наезд на пешехода произошел в центре Шымкента около десяти часов вечера по проспекту Тауке хана.

Автомобиль «Тойота» сбил 21- летнего парня. Как сообщили очевидцы, автомобиль двигался по проспекту от парка Кенбаба в направлении Мегацентра. Не доезжая спорткомплекса Спартак, на проезжую часть в неустановленном месте выбежал молодой мужчина и ударился в боковую часть двигавшейся автомашины. От удара он отлетел в сторону.

Первую помощь пострадавшему бросились оказывать очевидцы, водитель авто вызвал скорую помощь. Но, похоже, пострадавшему помощь была не нужна. Поднявшись с асфальта, он накинулся с матом и угрозами, размахивая кулаками, на зевак. Больше всего досталось прибывшим по вызову фельдшерам скорой медпомощи. Неадекватно импульсивное поведение пострадавшего вызвало подозрения у медиков. Для усмирения буйного пострадавшего полицейским пришлось вызвать подкрепление и спецбригаду медиков психиатрической больницы, которые и нашли тонкий подход к молодому человеку.

Рассказывает водитель автомобиля: 28 октября я ехал по Тауке хана в сторону Мегацентра, светофор загорелся, был зеленый, когда я набирал скорость, то неожиданно выбежал мужчина и ударился о бок моего автомобиля, в боковое зеркало. Я его не заметил даже. Я сразу остановился и позвонил в скорую помощь.

Теперь в деталях и причинах происшествия предстоит разбираться полицейским. Специалисты не исключают, что всему виной может быть осеннее обострение, которое наблюдается у людей с психическими заболеваниями в этот период.