Аким Шымкента обвинил подчиненных в том, что они не могут решить элементарных вопросов жителей. Отчет акима Аль-Фарабийского района Габита Мауленкулова перед градоначальником стал настоящим разносом для многих чиновников Шымкента.

Бездействие в работе ГАСКа, не владение информацией главы СПК, недочеты работы в ЖКХ и масса других проблем. Аким Шымкента критикует работу тех, кто не может ответить на элементарные вопросы. Глава Аль-Фарабийского района докладывает, немало нареканий в деле незаконных строений и самое главное – отсутствие контроля со стороны ГАСКа.

«Кто позволил строить там, где строить вообще запрещено? Куда вы смотрите, я сколько раз говорил? Вы что думаете, я не хожу и не смотрю, не контролирую? Кто дал право? Устранить немедленно! Половина города — незаконные стройки, вы куда вообще смотрите?» — вопрошает Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

В время отчета Габит Падшаханович докладывает акиму города о ремонте дворов многоэтажных домов, развитию жилищно-коммунального сектора, ремонту дорог, благоустройству отдаленных населенных пунктов, подготовке к отопительному сезону. Мурат Айтенов требует от главы района контролировать все, что происходит в районе, напоминая, что главный в районе только он, а значит, и отвечать за все завтра придется именно ему.

«Капитальные строительные работы на рынке «Дархан» начались в 2020 году и будут завершены в декабре 2021 года. На строительные работы в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» через фонд «Даму» выделено 100 миллионов тенге субсидий», — рассказал Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района.

Досталось и руководителю ЖКХ из-за того, что город постепенно зарастает мусором и, похоже, до этого никому нет дела, уверяет Мурат Айтенов.

«Почему вы не следите за чистотой в городе, я регулярно хожу и вижу все. Сейчас когда ехал на отчет, я вижу, что горы мусора лежат и никто не убирает. Немедленно, убрать все, я буду лично ходить и контролировать все. Это уже невозможно! Что касается ЖКХ, почему не следите за работой своих подрядчиков? Вы видели, что они творят? Хватит сидеть в кабинетах, выйдете и посмотрите, что творится»,- раскритиковал работу ЖКХ Мурат Айтенов.

Работу акима района, по мнению Мурата Айтенова, судить можно по обращениям, которые поступают к градоначальнику. А их, немало, говорит Айтенов. Поэтому еще одно поручение – как можно скорее, а главное, качественно, устранить все недочеты и наладить работу на местах. К слову, на территории Аль-Фарабийского района имеется 672 многоэтажных домов, которые объединены в 400 дворов.

По словам Габита Мауленкулова, более половины дворов уже отремонтированы и даже работы по благоустройству практически завершены. А вот вопрос аварийных домов, которых в районе три, предстоит решать. И желательно, поскорее. Мурат Айтенов дал указание, вопрос с переселением жителей внести в протокол первостепенных вопросов.