Новая схема интернет-мошенничества появилась в Казахстане. Злоумышленники притворяются покупателями с популярного сайта объявлений и крадут деньги с банковских карт.

Тревогу подняли пользователи Сети. Они выкладывают скриншоты диалогов с потенциальными покупателями товаров, выставленных на продажу на сайте OLX.kz, сообщает stopfake.kz.

Как правило, мошенники согласны на все условия продавца, готовы приобрести товар без проверки его качества, взять на себя расходы по доставке и даже оплатить покупку авансом.

Злоумышленники сообщают, что деньги они перечислят «через OLX», а после отправят продавцу ссылку, пройдя по которой он сможет получить оплату.

На самом деле системы денежных переводов на этом сайте объявлений нет. Мошенники же высылают ссылку на сайт-двойник. Там продавец товара вводит данные своей банковской карты, которые в режиме реального времени могут видеть мошенники. Это значит, что все деньги на счету продавца оказываются в полном распоряжении злоумышленников.

В памятке на сайте OLX.kz рекомендуют ни в коем случае не открывать ссылки из СМС-рассылок или электронных писем от потенциальных покупателей. Специалисты сайта также советуют не переводить деньги через анонимные системы, такие как Western Union, и всегда обращать внимание на официальный домен сайта в адресной строке. Он должен быть таким: https://www.olx.kz.

Лучше всего выбирать товар, который продается в вашем городе, чтобы иметь возможность лично встретиться с продавцом или покупателем и оплатить покупку наличными.