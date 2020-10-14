В отдел полиции Кентау поступило сообщение о том, что некий местный житель занимается хранением и сбытом наркотических средств, передает Otyrar.KZ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали автомашину под управлением подозреваемого.

При обыске оперативники обнаружили в машине и изъяли у задержанного 2 бумажных свёртка с наркотическим средством растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной общим весом 15 гр.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Следствием установлено, что мужчина ранее привлекался за сбыт наркотиков. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.