В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в сентябре текущего года неизвестные лица похитили с вольного пастбища ее корову стоимостью 350 тысяч тенге.

Со слов потерпевшей, она попыталась самостоятельно найти пропавшую скотину, однако после безуспешных поисков обратилась в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР районного отдела полиции по статье 188 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых лиц.

С целью раскрытия скотокрадства полицейские прочесали все близлежащие пастбища и поселки, опросили очевидцев и проверили автомашины, перевозящие домашний скот, а также места забоя и реализации крупно-рогатого скота и осуществили другие необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Шардаринского РОП в течение суток удалось выйти на след подозреваемого и задержать скотокрада. Им оказался житель соседнего поселка, который признался в содеянном. Изъятая в качестве вещественного доказательства корова возвращена законной владелице.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Молодой человек находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, местная жительница выразила огромную благодарность сотрудникам полиции Шардаринского РОП, которые оперативно нашли и вернули ей похищенную корову. Сельчанка пожелала районным стражам порядка успехов на службе и в работе.

Полицейские Туркестанской области напоминают сельчанам о необходимости быть внимательными и не оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра, который может стать легкой добычей злоумышленников. Также по-возможности следует укрепить свои хозподворья надежным ограждением, установить во дворах хорошее освещение и не забывать бирковать и таврировать скотину. В случае, если вы стали жертвой или очевидцем кражи скота или иных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.