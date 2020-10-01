В Жетысайский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в магазине одежды неизвестные лица похитили у нее кошелек, лежавший на торговом прилавке.

В кошельке потерпевшей находились документы и 30 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

На месте преступления выехали оперуполномоченный криминальной полиции Жетысайского РОП подполковник полиции Ерлан Жылкыбаев, молодой специалист, курсант 4 курса Академии МВД РК Беркинбай Багланом и общественный помощник Нуркен Алжанулы.

Для раскрытия преступления стражи порядка опросили очевидцев и просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.Полицейские установили, как одна из покупательниц незаметно для окружающих похитила кошелек потерпевшей и вышла из магазина.

Полицейские выяснили личность подозреваемой и задержали воришку по месту жительства. Изъятый в качестве вещественных доказательств кошелек вернули законной владелице.

Следствием установлены, что задержанной оказалась местная жительница. Женщина призналась, что с целью «легкой наживы» похитила оставленный без присмотра кошелек. Подозреваемая находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества, чтобы избежать преступных посягательств. Особенно, при посещении магазинов и рынков необходимо быть внимательными к своим ценным вещам, кошелькам и деньгам. Если же вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.