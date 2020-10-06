​​Согласно​ Закону Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» каждый ребенок имеет право на жизнь, личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни, напоминает Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК.

Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения, действий сексуального характера, вовлечения в преступную деятельность и совершения антиобщественных действий и иных видов деятельности, ущемляющих закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина.

Родители лишаются родительских прав, если они:

1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;

2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения), из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;

4) жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность;

5) злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами.

Родители лишаются родительских прав при совершении ими умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

Стоит отметить, что согласно статье 82 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его (ребенка) у родителей или других лиц, на попечении которых он находится.

Защита детей – ответственность каждого

📌 Если вы стали свидетелем избиения ребенка, ваш гражданский долг сообщить об этом в компетентные органы.

📌 Дети имеют право самостоятельно обратиться за защитой в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, а по достижении возраста четырнадцати лет — в суд

​

Куда обращаться?

Если вы стали свидетелем того, что ребенка избивают, и тем более делают это систематически, нужно незамедлительно сообщить в:

* отделение полиции по месту жительства;

* органы опеки и попечительства по месту жительства

Ссылка: https://egov.kz/cms/ru/articles/guardianship/2Fopp_mon

📌 ​Для оперативного реагирования по вопросам обеспечения прав детей круглосуточно в режиме мгновенных сообщений действует телеграмм чат «BALA QORGAU»​

Ссылка: https://t.me/bala_qorgau