В общем информационном шуме иногда очень непросто отличить реальные факты от придуманных, передает Otyrar.KZ.

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Если вы увидели сообщение в мессенджере или пост в соцсети, которые кажутся вам сомнительными, и хотите разобраться в том, правда это или нет, то перешлите их в редакцию Stopfake.kz для проверки на достоверность.

Связаться с редакцией можно через WhatsApp по номеру: +7 707 739 5599.

Отправить сообщение через форму на сайте: https://stopfake.kz/ru/add/

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