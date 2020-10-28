Шутки шутками, а мы уже 8 месяцев на карантине.

Напомню, что 15 марта 2020 года, это был воскресный день, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения. Режим ЧП начал действовать с полуночи 16 марта по 15 апреля. Такое решение было принято для обеспечения жестких мер для защиты граждан страны от коронавируса. И с тех пор с периодичностью два раза в месяц этот карантин по всей стране продлевается и продлевается. С 5 июля в Казахстане был введен строгий карантин… Чуть ли не тотально была запрещена деятельность многих учреждений – торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, выставок, салонов красоты, парикмахерских, открытых бассейнов и т.д. Приостановлена деятельность религиозных объектов, детских развивающих центров. Самое больное для простого работающего люда – было ограничено движение общественного транспорта, у «безлошадников» на такси уходили значительные суммы денег. В поликлиники, ЦОНы можно было попасть только по предварительной записи…

Последнее по времени постановление главного государственного санитарного врача города за номером 41 сообщает о продлении в Шымкенте карантина до 9 ноября.

Кто-то на новые постановления даже внимания уже не обращает, справедливо полагая, что эта волынка протянется, как минимум, до весны. Других эта ситуация страшно раздражает – доходы упали, зарплата уменьшилась, кредиты нечем оплачивать. Стал популярен анекдот –

«- Привет! Вас уже перевели на удалёнку?

— Почти. Нас перевели на увольнёнку».

Действительно, в таких условиях немало случаев банкротства, разорения фирм, ИП-ешек. За примерами даже далеко ходить не надо – авиакомпании сокращают число авиарейсов, увольняют пилотов, техперсонал, сокращают оклады оставшимся; были закрыты или работали исключительно «на вынос» кафе, рестораны; кинотеатры – закрыты; парикмахерские, салоны красоты – пережили и полное закрытие, теперь работают в ограничительном режиме; турфирмы, салоны проката праздничных костюмов, особенно детских, фирмы по организации праздников, зоны отдыха и так далее – тоже из-за ненадобности или в вынужденном простое, или в закрытом режиме. Год назад подобное можно было представить только в кошмарном сне!

А, давайте все же попробуем найти и положительные стороны жизни на карантине. Ведь есть же и они!

В глобальном масштабе очевиден явный плюс карантинных мероприятий, связанных с пандемией. Природа «ожила», она наконец отдохнула от людей. Меньше стало автотранспорта на улицах городов и поселков, сократилось число авиарейсов, поездов, временно исчезли любители отдыха на природе. Как следствие – сократился выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, стало меньше мусора. Энтузиасты предлагают правительствам своих стран в будущем вводить, «вреднять» ежегодные всемирные дни «разгрузки» для природы.

Исключительно обывательский плюс карантина получили те, кто работает дома, на удаленке. Нет необходимости рано вставать. Теперь у нас почти каждый день – воскресенье. Спи не до звонка будильника в 6 утра, а, скажем, до 8.30. Не надо ждать общественный транспорт, нет необходимости ехать в толчее. Итого – минус транспортные расходы, минус затраты на обеды-перекусы на работе. Сплошная экономия. Мы стали более рачительными, а кое-кто просто прижимистыми. Стало удовольствием что-то готовить самим, особенно печь. Отходы свели к минимуму.

Работа на удаленке – это появившееся свободное время, а значит, возможности сделать больше полезного для дома. Например, разобрать завалы в шкафах, на антресолях, в письменном столе, в стенке. Избавиться от бесполезных, импульсивных покупок.

Или же, если есть желание, сделать генеральную уборку во всей квартире. Помыть, наконец, окна, люстры, постирать шторы, надраить кафель в ванной комнате и на кухне. Если не хватает своих физических сил и здоровья, сегодня можно запросто нанять специалистов. Благо, объявлений по уборке квартир сегодня полным полно. Лишь бы приглашенный уборщик был не «с прихватом».

Время на карантине – ценнейший шанс разобрать наконец свой гардероб, освободить шкафы – что-то из вещей подарить знакомым, что-то разместить на ОЛХ для продажи, а что-то просто выкинуть. Вы и не заметите, сколько места в доме у вас освободится, дышать станет легче.

Еще один явный плюс карантина – шанс на длительное, без суеты общение со всеми домочадцами. Детей можно записать в кружки и секции на онлайн-занятия.

Адреса – в интернете.

А какое это замечательное время – карантин – для того, чтобы наконец-то прочитать-перечитать отложенные книги. Чехов, Айтматов, Шукшин… Это действительно родники… Ну разве не прелесть мини-рассказ Антона Павловича: «Я пошёл со своими часами к мастеру, хотел отдать в починку. Мастер заглянул в часы и, повертев их в руках, улыбнувшись, сказал:

– Вы, месье, забыли их завести…

Я завёл, – и часы опять пошли. Так иногда причину своих бедствий ищешь в мелочах, забыв о главном…»

А сколько киношедевров мы пересмотрели и смотрим, сколько музыки слушаем!

А еще карантин дал нам возможность освоить новые форматы общения. Конечно же, через интернет. Цифровизация, понимаешь ли!

А еще, и, возможно это самое главное, период карантина хорош для работы над собой. Это тоже труд, не терпящий суеты. На днях в соцсетях попалась современная притча, называется она «Сделай кому-нибудь добро – и мы в расчёте!» Ее автор Евгений Ильин: «Это было в начале 50-х годов. В 16 лет после окончания ремесленного училища в Омске меня направили на оборонный завод. Денег хватало не всегда.

Однажды я вообще три дня питался одним кипятком… И вдруг подходит ко мне паренёк и даёт 5 рублей. Я ему напоминаю, что у меня получка только через несколько дней, а он в армию уходит служить, так что я не успею отдать ему долг… Но он ответил: сделай кому-нибудь добро – и мы в расчёте! С тех пор всю жизнь я стараюсь помогать людям».

По всему выходит, период карантина – это самое время подумать о главном…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА