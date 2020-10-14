Малыш в Шымкенте, которого родители ненадолго оставили без присмотра, выпил бензин. Токсичную жидкость ребенок принял на напиток, передает Otyrar.KZ.

В результате ребенок получил серьезный ожог полости рта, пищевода и желудка, и экстренно был доставлен на машине скорой помощи в городской центр гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева.

Врачи оказали малышу экстренную помощь и спасли ему жизнью. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Ребенок продолжает лечение. Токсикологи сейчас наблюдают за его состоянием. Он будет находиться в центре до полного выздоровления », — сказал Шерзат Октябров, врач центра гипербарической оксигенации.

Малыш сегодня уже самостоятельно может кушать и через несколько дней, по прогнозам врачей, будет готов к выписке.