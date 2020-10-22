Врачи городского перинатального центра спасли девочку, появившуюся на свет раньше срока.

Вес при рождении недоношенной малышки составил всего около 800 гр.

Состояние при рождении было тяжелое, около месяца ребенок пролежал в реанимационном отделении интенсивной терапии под аппаратом искусственной вентиляции легких.интенсивная терапия. Специалисты перинатального центра уже в течение трех месяцев наблюдают за малышкой и оказывают медицинскую помощь. Сейчас девочка набрала вес и чувствует себя хорошо.

«Дочку я родила 12 августа. Думала, что она не выживет, ужасные были ощущения, потому что она появилась на свет на 25 неделе беременности родилась весом всего 875 граммов. Сейчас мы уже большие, весим 1500 граммов», — говорит мать малышки Феруза Буркитбаева.

В ближайшее время, по словам врачей, ее с мамой выпишут домой.

«Состояние при рождении было очень тяжелое. В связи с дыхательной недостаточностью ребенка подключили к аппарату в реанимационном отделении. В связи с улучшением состояния в ходе лечения ребенка перевели в отделение новорожденных. В настоящее время состояние хорошее, она набрала вес», — рассказал заведующий отделом Миркурбанов Мироддил.