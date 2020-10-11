В Туркестанской области полицейские задержали очередных барымтачей.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщило том, что ночью кто-то увел сего двора двух лошадей. Полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

Общая сумма ущерба, нанесенного местному жителю, составила 700 тысяч тенге.

Чтобы найти скотокрадов в Сайрамском РУП создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных полицейских. Оперативники совместно с участковыми инспекторами прочесали все близлежащие пастбища и хозподворья, опросили возможных очевидцев, тщательно проверили автомашины, перевозящие домашний скот. И результаты не заставили себя долго ждать.

Спустя неделю сотрудники полиции Сайрамского РУП задержали трех подозреваемых в Шымкенте. Один из них оказался сыном потерпевшего, а двое других жителями мегаполиса.

Задержанных скотокрадов полицейские доставили в районное управление полиции. Они признались, что совершили кражу скота из корыстных побуждений.

Следствием установлено, что молодые люди похитили двух лошадей, стоявших на привязи возле хозподворья, и скрылись с места преступления. Затем краденый скот они реализовали, а деньги потратили на собственные нужды. Лошадей стражи порядка вернули законному владельцу. В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность скотокрадов к другим аналогичным преступлениям.