Победителей конкурса среди работников СМИ.

Месяц назад в Шымкенте объявили о конкурсе на лучшую работу о деятельности департамента по чрезвычайным ситуациям.

Плечом к плечу на торжественном награждении, в одну шеренгу выстроились не только спасатели, пожарные и личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям, но и … журналисты, редакторы и операторы. Сотрудники СМИ стали победителями конкурса.

«Месяц назад был объявлен конкурс среди журналистов и работников СМИ города. Спасибо за то что, вы освещаете нашу работу. В городе наблюдается снижение пожаров, гибели и травматизма людей», говорит Мадияр ЖАКСЫБАЕВ заместитель начальника ДЧС г.Шымкента.

Ведущая программы «Настоящая работа» Алиса Бойко, проверила на себе, каково живется тем, кто каждый день борется с огнем.

О том, с чем приходится сталкиваться пожарным, как побороть страх, когда вокруг полыхает огонь, корреспондент уместила в 20-минутный репортаж. Алиса стала лучшей в номинации «Телепередача».

«На протяжении этого года в эфире телекомпании «Отырар» выходит телепроект «Настоящая работа», в котором мы снимаем людей с очень интересными профессиями, отважными, героическими, и мы не смогли обойти стороной службу ДЧС, и сняли о них хороший полнометражный фильм, о сотрудниках пожарной части о спасателях на Тогусе. Было очень приятно, что их оценили, и спасибо за то, что наградили. Виновников торжества поздравляю с праздником и хочу сказать огромное спасибо за их работу», — говорит Алиса БОЙКО, победительница в номинации «Телепередача».

О молодых пожарных рассказала корреспондент молодежной редакции Елена Карпенко. Девушка сняла репортаж о тех, кто на службе недавно. За ответ на вопрос, почему молодые ребята идут в опасную профессию Елена стала победительницей в номинации «Прорыв молодых» .

«Сегодня хочу всех спасателей поздравить с 25-летием. Пожелать им счастья, крепкого здоровья, духовных и физических сил и низкий поклон всем спасателям, за то, что они выбрали такую сложную, но очень нужную профессию», — говорит Елена КАРПЕНКО, победительница в номинации «Прорыв молодых».

Шакир Умаров с пожарными, спасателями и водолазами на связи 24 на 7. Корреспондент программы «Экстренный вызов» сам не из робкого десятка — и всякий раз поражается мужеству и отваге сотрудников спасотряда.

«Часто приходилось быть свидетелем, как огнеборцы эвакуировали, вытаскивали людей и первыми шли в огонь. Был несколько раз свидетелем, когда горит постройка, и вот там балка, или крыша в любой момент может провалиться прям на них, когда они тушат машину, а она может взорваться, у них нет бронежилета, на голове только каска», — говорит Шакир УМАРОВ, победитель в номинации «Оперативные действия профессионала».

Грамоты, благодарственные письма и медали от имени министра внутренних дел и начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента вручают сегодня и 38 спасателям и пожарным.

Органам гражданской защиты Казахстана исполнилось 25 лет. Заслуг за четверть века не сосчитать. Благодаря профессионализму и оперативности пожарных и спасателей удалось спасти тысячи людей, эвакуировать их из опасных зон, помочь пострадавшим.

Анастасия Новикова