Запасы противогололедных инертных материалов составляют свыше 17 тысяч кубов песка и соли 5 тысяч тонн.

В кризисном центре департамента по ЧС г. Шымкент состоялся брифинг о готовности дорожно-эксплуатационной техники к аварийно-спасательным работам в зимний период, техническом состоянии спецтехники и об уровне готовности к проведению спасательных работ и пунктов приема пострадавших.

Как заверили в ЧС приведены в готовность 20 единиц техники и 297 человек личного состава.

Мадияр ЖАКСЫБАЕВ, заместитель начальника департамента по ЧС г. Шымкента: «В зимний период на очистку улиц от снега и посыпку песком будут задействованы 5 подрядных организации ТОО «ЛТД Турмыс», «Байтерек ЛБ», «Югдросервис», «НурТау» и «Жасыл жер. Запасы противогололедных инертных материалов составляют свыше 17 тысяч кубов песка и соли 5 тысяч тонн. В целом в зимний период в 32 направлениях проводятся работы по 229 улицам, протяженностью более 1 тысячи км. Приведены в готовность 129 сборных эвакуационных пунктов для приема населения, на случай возникновения ЧС в зимнее время.