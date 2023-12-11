О плюсах и минусах страховой медицины

Из-за ненормированного графика и сбоев в диете у известного казахстанского певца Еркина Нуржанова обострился панкреатит. Мужчину госпитализировали в шымкентскую больницу. После нескольких дней медикаментозного лечения, под присмотром высококвалифицированных врачей, состояние пациента улучшилось.

«Я творческий человек, постоянно нахожусь в разъездах на съемках, иногда приходится есть на ходу. В городскую клиническую больницу я попал с сильной болью в желудке. У меня взяли анализы, а потом госпитализировали. Сейчас делают капельницы, пью таблетки. Чувствую себя гораздо лучше. Спасибо большое врачам за своевременную помощь», — делится Еркин Нуржанов.

39-летняя Гаухар Жансеитова перенесла операцию по пересадке почки. 6 мучительных лет на гемодиализе остались позади. Высокотехнологичная операция прошла в 1-ой городской клинической больнице в рамках ОСМС.

«До пересадки почки, я очень плохо себя чувствовала. 6 лет зависела от гемодиализа, делала процедуру 3 раза в неделю. Месяц назад мне по порталу сделали трансплантацию почки, донором стал мой родной брат. Самочувствие улучшилось. Спасибо большое врачам, они подарили мне вторую жизнь», — говорит Гаухар Жансеитова.

Ежедневно в городскую клиническую больницу обращаются десятки пациентов с разными недугами. Большинство из них всю необходимую и экстренную помощь получают бесплатно, в рамках ОСМС.

Рахимжан Умбетжанов, заведующий отделением гепатобилиарной хирургии и трансплантации ГКБ №1:

«С 1 января 2023 года, мы сделали 18 операций по трансплантации почки в рамках ОСМС, также трансплантацию печени, на пациента выделяется около десяти миллионов тенге, также делаем пересадку паращитовидной железы, еще в рамках ОСМС проводим лечение сахарного диабета 2 типа, бариатрические операции. Я очень благодарен, что наше государство выделяет деньги».

В Шымкенте за год рост застрахованных граждан увеличился почти на 26 тысяч человек. Остро стоит вопрос приписок медицинских услуг с которыми по словам представителей фонда социального медицинского страхования активно борются. Для этого разработаны несколько мобильных платформ, где каждый застрахованный житель может отследить свой статус и получаемые услуги.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту:

«На сегодняшний день каждый человек может проверить свой статус в базе. Когда я по ИИН получаю услуги, от медико-информационной системы ко мне поступает информация, что я получил определенные услуги. С этого года начался пилотный проект в трех регионах страны, то есть Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области, по подтверждению оказанных медицинских услуг через QR-код. Со следующего года проект будет запущен по всему Казахстану».

В рамках ОСМС застрахованные жители могут получить необходимую, плановую медицинскую помощь в любом городе Казахстана. Те люди, которые оплачивают взносы за ОСМС и представители льготных категорий граждан имеют право на получение всех медицинских услуг. Тех, кто столкнулся с халатностью или отказом в медицинской помощи по страховке, просят обратиться в фонд социального медицинского страхования или сообщить по номеру 1414.