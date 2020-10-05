10 лет лишения свободы, лишение воинского звания и штраф — такой приговор вынес судья главному фигуранту по делу хищения оружия из воинской части Абылаю Балгынбаеву.

Его подельники — Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет проведут в колонии по 8 лет, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат по 3 года. Все выплатят в фонд потерпевших по 53 020 тенге.

Бекжан Сержан оштрафован на миллион 219 тысяч тенге штраф и еще он выплатит 26 520 в фонд потерпевших.

Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля Абылай Балгынбай украл из части целый арсенал оружия. В этом ему помогли несколько человек. Свою вину Балгынбай признал. Суд по делу длился больше полугода.

На скамье подсудимых оказались 8 человек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Шуддин Саидов