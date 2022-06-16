Похитивших оружие во время январских беспорядков в Алматы арестовали в Шымкенте

Об этом рассказал начальник Следственного управления городского ДП Даулеткелди Абдраманов.

Как сообщил полковник полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали троих подозреваемых, которые похитили оружие из магазина в Алматы в период январских событий.

Установлено, что двое из них жили в арендованной квартире в южной столице, а третий гостил у своих старых друзей. Оружейный магазин находился на первом этаже жилого дома, и молодые мужчины, воспользовавшись ситуацией, решили наживиться на краже. Парни взяли с магазина все, что попало под руку, и с целью скрыться выехали в Шымкент.

Два охотничьих карабина «Сайга» и 70 патронов парни успели продать скупщикам, которые также установлены и задержаны оперативниками. А винтовку для тира один из похитителей оставил у себя.

«Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 УК РК «хищение оружия». Все трое подозреваемых являются жителями Туркестанской области. Сейчас они находятся под стражей», — добавил Абдраманов.