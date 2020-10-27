Необходимо пересмотреть нормативно-правовые акты, прежде всего, правила использования государственных символов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение ряда депутатов. Действующее законодательство ограничивает использование казахстанского флага, сообщает zakon.kz.

Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан — патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК. Действующее законодательство ограничивает использование нашего флага, — написал Президент на своей странице в Twitter.

В Казахстане запрещается вешать флаг на балконах квартир или стенах частных домов.

В действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию нашего флага, например, на балконах квартир или стенах частных домов. Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего, Правила использования госсимволов, — написал Токаев.