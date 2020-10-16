На еженедельном собрании под председательством акима города Рашида Аюпова рассматривался вопрос подготовки многоквартирных домов к зимнему сезону.

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В отопительном сезоне 2020-2021 гг. в Туркестане будут работать центральная котельная и две котельные в микрорайоне Отырар.

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В этом отопительном сезоне котельные будут использовать природный газ. В настоящее время к котлам подключается газовая система, ведётся внешнее благоустройство.

В частности, завершен магистральный напор систем отопления и промывка котлов.

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Готова и внутренняя обмотка отопительной системы. 1000 тонн твердого топлива (15-дневный запас при умеренных температурах воздуха) хранится на складе.

В системе отопления I и II микрорайонов начаты работы по замене 14 200 метров непригодных труб из 17 990 метров внутренней обмотки, из которых заменено 1 050 метров. Кроме того, в микрорайоне «Отырар» был сдвинут напор и промыта внутренняя система. Рашид Аюпов поручил отделу «Жилищных отношений и жилищной инспекции» очистить кровли и подвальные помещения многоквартирных домов, предотвратить дальнейшие технические неудобства и в течение 5 дней установить винты в подвале.