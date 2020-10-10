Дорожное полотно, где провели средний ремонт, связывает города Арысь и Шардара и занимает 36 км.

Ремонт начали делать в июле прошлого года и завершена в сентябре текущего.

Методом холодного ресайклирования уложили асфальтобетонное покрытия и разметили дорогу. Весь процесс контролировали техники и другие специалисты РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Туркестанского областного филиала.

В самом городе Арысь также отремонтировали и ввели в эксплуатацию 8,2 км автомобильную дорогу областного значения (КХ-92) в Монтайтас.