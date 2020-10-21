В Шымкентском государственном дендрологическом парке имени А. Аскарова продолжаются работы по благоустройству и санитарной очистке территории, передает Otyrar.KZ.

Также в питомнике проводится осенний посев.

Специалисты отдела науки, мониторинга и воспроизводства парка провели очистку собранных семян. На сегодняшний день на площади 1,5 га уложили в грунт 80 кг каштанов, 85 кг обыкновенного дуба и 15 кг монгольского дуба, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

В настоящее время проводятся посевные работы 1,5 кг семян черного грецкого ореха.

Проведены ирригационные работы. А, на участке Кошкар ата помимо санитарных работ, построен склад легкой конструкции.