В Сети распространяются слухи о том, что в Казахстане продлят дистанционный формат обучения на 2021-2022 учебный год. В Министерстве образования и науки эту информацию опровергли.

Автор поста в Instagram утверждает, что «новость» о продлении дистанционного обучения сообщили знакомые педагоги, работающие в школах, и что школьники смогут вернуться за парты лишь в ноябре 2021 года. Эта информация не соответствует действительности, сообщает stopfake.kz.

«Первая четверть этого года завершится 5 ноября. По требованию санитарных врачей в условиях карантинных ограничений школьники обучаются в основном дистанционно», — напомнили в Министерстве образования и науки.

С учетом пожеланий родителей в школах функционируют дежурные классы для учащихся предшкольных и 1-4 классов. При этом должны строго соблюдаться санитарные требования. В одном классе не более 15 учащихся.

«Относительно второй четверти: мы ждем решения Министерства здравоохранения. Главный санитарный врач должен принять соответствующее постановление. Как получим информацию от Минздрава, так сразу же проинформируем всех родителей и учеников», — прокомментировали в пресс-службе МОН РК.

В сообщении подчеркнуто, что в условиях карантинных ограничений решение о формате работы всех объектов принимает главный санитарный врач. Условия работы школ, кинотеатров, торговых, спортивных и других центров сейчас также зависят от решения санитарных врачей и эпидситуации.

В ведомстве призвали доверять только официальным источникам и напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.