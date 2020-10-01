В Туркестанской области полицейские выявили более 230 административных правонарушений.

С сентября этого года на улицах и дорогах Сайрамского района проводятся мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Только с начала года в районе зарегистрировано 32 факта управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в том числе 1 нарушитель, управлявший в состоянии алкогольного опьянения, решением суда приговорен к лишению свободы.

В рамках проведения профилактических и рейдовых мероприятий сотрудники патрульной полиции провели разъяснительные работы среди водителей и пешеходов по формированию культуры соблюдения ПДД.

Особое внимание полицейские уделили вопросам безопасности на дорогах, в том числе фактам неприменения ремней безопасности, управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пользования сотовым телефоном, управления автомашиной без документов, выезда на встречную полосу и нарушения правил маневрирования.

По итогам ежедневных рейдовых мероприятий полицейские Сайрамского района выявили за сутки более 230 административных правонарушений. В результате принятых профилактических мер значительно улучшилось дорожное движение в районном центре и на дорогах.

Как отметили полицейские, на сегодня продолжается работа по налаживанию тесных доверительных отношений между органами внутренних дел и населением, а также соблюдению ПДД на территории района и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

В свою очередь, полицейские предупреждают: Соблюдайте общественный порядок и не нарушайте ПДД. Если вы стали очевидцами каких-либо правонарушений, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.