Житель населенного пункта Айнатас после семейного скандала затащил в дом газовый баллон, открыл его, запер в той же комнате двоих своих несовершеннолетних детей.

На место происшествия срочно выехали полицейские, пожарные и спасатели, сообщает elitar.kz.

В Шымкенте 17 октября в 15 часов 45 минут поступило сообщение о том, что житель мкр. Айнатас Енбекшинского района пытается покончить жизнь самоубийством.

По прибытию на место выяснилось, что хозяин дома после семейной ссоры открыл кран 50-ти литрового баллона с газом (пропан) в комнате, где находился не только он сам, но и двое его несовершеннолетних детей.

Газовый баллон оперативно извлекли из дома и отнесли в безопасное место. Глава семьи доставлен в Енбекшинский отдел полиции.

Пострадавших нет.

На место происшествия были направлены 1 единица техники и 5 единиц личного состава ДЧС, 1 единица техники и 5 единиц личного состава ОСО, 1 единица техники и 3 единицы личного состава ГУ «ЦМК»