В Казахстане с12.10.2020 по 18.10.2020 зарегистрированы 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции:
в Западно-Казахстанской области — 3:
Мужчины — 1949, 1956 годов рождения.
Женщина — 1963 года рождения.
в Восточно-Казахстанской области -13:
Мужчины — 1953, 1960, 1955, 1943, 1951, 1950 годов рождения,
Женщины — 1941, 1939, 1967, 1957, 1956, 1947, 1969 годов рождения.
в Северо-Казахстанской области — 1:
Женщина — 1988 года рождения.
в Костанайской области — 1:
Мужчина — 1968 года рождения.
в Атырауской области -2:
Мужчины — 1963, 1964 годов рождения.
в Мангистауской области — 1:
Мужчина — 1954 года рождения.
в Карагандинской области -1:
Женщина — 1962 года рождения.
в городе Нур-Султан-1:
Женщина — 1942 года рождения.
в городе Алматы — 4:
Мужчины — 1957, 1947, 1930,1952 годов рождения.
в городе Шымкент -1:
Мужчина — 1976 года рождения.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1 796 случаев с летальным исходом.