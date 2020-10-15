В Шымкенте, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», подключена электронная система оплаты проезда в общественном транспорте «Tolem».

С ее работой ознакомился аким города Мурат Айтенов.

Цель проекта — внедрение цифровых решений и безналичных платежей, улучшение работы общественного транспорта, создание комфортных условий для пассажиров и увеличение поступлений в городской бюджет, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Посредством системы «Tolem» будет осуществлен статистический учет пассажиропотоков и субсидирование социально значимых маршрутов через фактические данные.

Проект реализуется за счет инвестиций ТОО «QazSmartTrans». Сумма инвестиций составляет 1,2 млрд тенге.

Для оплаты проезда в общественном транспорте предусмотрено четыре вида транспортных карт — стандартные (общего пользования), школьные, студенческие и льготные. Жители смогут производить оплату за проезд транспортной картой, с помощью SMS, QR-кода, посредством смартфона. При безналичной оплате стоимость проезда составляет 70 тенге, а при оплате наличными — 100 тенге.

Стоимость транспортной карты — 500 тенге с одной бесплатной поездкой.

В рамках социальной ответственности со стороны компании «QazSmartTrans» будут бесплатно розданы 14 тысяч карт участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, награжденным медалью «За доблестный труд», обладателям нагрудных знаков «Батыр ана», «Алтын алка», «Кумис алка», инвалидам по зрению первой группы).

Во всех ЦОНах, а также в здании управления занятости и социальной защиты открыты места обслуживания льготных категорий граждан, где принимаются и вносятся необходимые данные граждан для получения транспортных карт. В городе 220 тысяч школьников, 80 тысяч студентов, 14 тысяч льготников.

Оператором проекта заключили договоры с транспортными компаниями, в автобусах установлены валидаторы.

Для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Open Shymkent», где пользователь может проверить баланс своей карты, пополнить его, просмотреть историю пополнения и проезда.

С помощью приложения «Open Shymkent» жители могут получать и другие услуги.

Для получения необходимой информации создан call-центр, номер центра 8 775 811 2222.

Приобрести карты « Tolem» можно в торговых точках и магазинах города.