Личность погибшей от асфиксии уже установлена.

19 октября 2020 года в 12 часов 20 минут в дежурную часть «102» поступило сообщение о том, что в одной из домов 18 микрорайона г. Шымкент обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской национальности.

В ходе проверки личность потерпевшей установлена. Она жительница Туркестанской области, 2000 года рождения. При осмотре на трупе, в области шеи обнаружены следы удушья. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей произошла от асфиксии, сообщает ДП Шымкента.

По данному факту в тот же день начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса РК (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержан подозреваемый. Он житель Туркестанской области, 1997 года рождения. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.