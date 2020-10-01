Люди старшего поколения сегодня, 1 октября в центре внимания, им несут цветы, дарят подарки, оказывают всяческие знаки внимания.

Замакима Шымкента Маулен Айманбетов решил совместить приятное с полезным и пришел в дом к ветерану, который обратился к акиму города с необычной просьбой.

В этом низеньком домишке живет человек, которого в советское время, наверное, назвали бы главным по инвестициям целого региона. С 1966 по 1986 год он, будучи работником свинцового завода, сумел привлечь в область ни много ни мало 110 млн советских рублей. В те годы, по словам ветерана, одна 120-квартирная многоэтажка стоила 1 млн рублей. На эти средства в городе были построены детские сады, дома и даже одна больница.

А вот сам ветеран, кроме благодарности в телефонограмме так ничего и не получил. И сегодня, понимая, что дом на 43 квадрата больше напоминает теремок, в котором проживают 8 человек – ветеран с супругой, двое его дочерей и трое внуков, а самостоятельно ничего изменить не в силах, он обратился с просьбой в акимат.

Сабит Рустемов, ветеран туда: Если бы акимат выделил мне заброшенный дом из фондов горадминистрации где-нибудь на окраине города, я бы завел хозяйство, скот разводил бы и кормил свою семью.

Мален Айманбетов внимательно выслушал Сабитага и пояснил, вопрос решить можно, но для этого требуется время, а пока есть шансы хотя бы немного улучшить жилищные условия.

Маулен Айманбетов, замакима Шымкента: Вы просите какой-нибудь заброшенный дом, но что такое заброшенный дом? Это жилье, в котором практически невозможно жить. Поэтому я думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем. А пока считаю, что можно было бы начать с ремонта этого дома. Да, я пришел воспользовавшись случаем, чтобы поздравить Вас с праздником, но это не значит, что на этом все и ваша просьба забыта. Нет, мы будем работать.

Сабит Рустемов также надеется, что дом его приглянется какому-нибудь спонсору, и он его выкупит, предоставив ему взамен то самое жилье на окраине города, где он смог бы воплотить в реальность свою мечту и разводить скот. Тем временем замакима уже дал поручение в ближайшие дни начать ремонт в доме аксакала.