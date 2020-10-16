В Шымкенте запущен сайт www.covid19shymkent.kz, где жители города могут ознакомиться с оперативной статистикой по КВИ, передает Otyrar.KZ.
Также публикуется информация о количестве:- зараженных COVID-19
— больных пневмонией и ОРВИ
— госпитализированных и вылечившихся пациентов
— пациентов находящихся на лечении в больницах и провизорных центрах
— заполненных обычных и реанимационных койко-мест.
Контент информационного ресурса обновляется ежедневно.
На сайте организовывают видео-брифинги в режиме онлайн с участием врачей, а также представлена полная информация с полезными советами.
На сайте опубликованы адреса и телефоны медицинских учреждений и провизорных центров Шымкента.