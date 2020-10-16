Однако, потерпевшая сторона настаивает на необъективности следствия.

Родной брат погибшего, требует переквалифицировать дело и наказать всех виновных по уголовной статье — «Убийство». Нападавшие с самого начала шли на умышленное преступление. Об этом свидетельствуют показания других пострадавших и фигурантов дела, заявил Алмас Уткуров. Сейчас по его словам, шестеро подозреваемых находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть. Еще пятерым участникам вменяют «Хулиганство». По этим статьям, виновники получат мягкое наказание, сетует Уткуров.

Алмас УТКУРОВ, брат погибшего студента:Это легкие статьи, которые им вменяют. Эти ребята знали, что идут на драку – знали, что будут бить и убивать. Один из ребят, который сидит сейчас в СИЗО, готов рассказать правду и только мне. Через адвоката своего он мне передал сообщение. Он заявляет, что в тот день в конфликте участвовало гораздо больше людей – 20-25 человек. Следствие проводилось не объективно. Кроме всего, в первой экспертизе написали, что Абзал, возможно, скончался, в результате падения. Но мы сразу не согласились с этим. Во второй экспертизе уже указали конкретные моменты. Написали, что Абзала били по голове тупым предметом».

К слову, потерпевшая сторона изначально была недовольна ходом расследования. Брат погибшего говорит, что писал жалобы в МВД, генпрокуратуру и Акорду. Но попытки оказались тщетными. В городской прокуратуре нам сообщили о завершении этого уголовного дела. Материалы уже переданы в суд. Другие детали не раскрываются.

Напомним, что в мае между группой несовершеннолетних произошел конфликт, переросший в драку. Пострадали тогда трое подростков. Один из них 17-летний студент колледжа Абзал Уткуров. В потасовке о его голову разбили шлакоблок. Пролежав в коме несколько дней в больнице, парень скончался.