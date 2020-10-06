В исправительном учреждении 167/3 вот уже много лет пекут хлеб. Хлебопеками там работают заключенные, отбывающие наказание за различные преступления.

Взять тесто, взвесить, разложить по формочкам — а затем в печь. Рабочий день Раушанбека Гафурова начинается в 7 утра. В свои 23 парень уже несколько месяцев работает в пекарне. Правда, находится она в учреждении ИЧ 167/3, в народе известной как «зона 31». Парень отбывает здесь наказание. За что он попал за решетку, Раушанбек говорить не любит. Но о работе рассказывает с удовольствием.

«Рабочий день у нас начинается в 7 утра, заканчиваем в 5 вечера. Работа мне нравится, здесь время пролетает незаметно, ты постоянно чем-то занят. Плюс делаешь хорошее дело — наш хлеб всем нравится, он вкусный и натуральный», — говорит Раушанбек.

Пекарня в «зоне 31» работает с самого первого дня открытия исправительного учреждения. За все время здесь проработали тысячи заключенных. Желающих много, правда, не у всех есть талант к выпечке хлеба, говорит начальник участка Зухруддин Юлдашев. Зато у тех, кто научился выпекать хлеб и прикипел душой к этому делу, есть чем заняться после выхода на волю.

«Когда новеньких набираем, у нас есть старшие, которые уже работали, им отдаем на обучение. Мы на испытательный срок берем, за месяц они должны показать, что умеют. Сумеют — будут дальше работать. У нас строго медосмотр каждый день. Здесь проработав, осужденный может выйти и открыть пекарные цеха, минипекарни, я сам знаю 2-3 человек работают в пекарнях на воле», — говорит Зухруддин Юлдашев, начальник участка ИЧ 167/3.

В день в пекарне выпекают до 2,5 тысяч булок свежего хлеба. Свежим формовым обеспечивают и себя и заключенных во всех пяти исправительных учреждениях города. Работают здесь круглые сутки — выпекают хлеб первого и второго сорта. Хлебопеками здесь работают заключенные — всего 12 человек, работают днем и ночью — посменно.

За работу заключенным платят зарплату — в среднем 40-45 тысяч в месяц. Эти деньги, отбывающие наказание шымкентцы могут потратить в местном магазине, но чаще всего отправляют домой — помочь своим родным, или же на погашение исковых задолженностей. Работают в промышленной зоне исправительной части 167/3 и другие предприятия.

«У нас функционируют 4 ИП, они занимаются сварочными работами, имеется швейный цех, кустарные изделия выпускают. Труд является средством перевоспитания осужденного, осужденный работая на предприятии получают зарплату, погашает иски. В учреждении функционирует магазин, они могут там приобрести товары для себя», — рассказал Болат Мылтыкбаев, заместитель начальника ИЧ 167/3.

85 % осужденных в этом исправительном учреждении — заняты делом. Исправительная часть 167/3 является учреждением средней безопасности, здесь отбывают наказание впервые осужденные лица, совершившие средние и тяжкие преступления.

Анастасия Новикова