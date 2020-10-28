Туркестанская область готова ко второй волне коронавирусной инфекции. Ковид-положительных пациентов готовы принять 700 коек.

Они действуют и сейчас, правда лечиться некому. Карантинные койки в Туркестанской области при необходимости могут увеличить до 5610, если ситуация обострится и число заболевших увеличится. Кроме того, медорганизациях имеется лекарственный фонд с запасом на 2 месяцев.

Для обеспечения доступа населения к лекарственным средствам и медицинским изделиям в регионе создан местный стабилизационный фонд через розничные аптеки. Всего на территории области функционирует 557 розничных аптек. Об эпидемиологической ситуации в области сообщил руководитель управления общественного здоровья области.

«За вчерашние сутки не зафиксировано ни одного случая.Общее число выздоровевших-3349, умерших-46. Для госпитализации больных коронвирусной инфекцией по области организовано 600 инфекционных и 100 карантинных коек. Процент наполнения коек 0,7%. Два пациента находятся на лечении в инфекционном госпитале», — рассказал Марат ПАШИМОВ, руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области.