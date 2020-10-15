В этом году в Туркестане также сдадут в эксплуатацию линейный парк, парк аттракционов, дворец школьников, конгресс-центр, дворец спорта с крытым бассейном, музей им. Х.А.Яссауи и драмтеатр.

Несмотря на карантинный режим в стране, в Туркестане строительные работы не прекращались ни на один день. Во время очередного рабочего объезда по областному центру, глава региона Умирзак Шукеев акцентировал внимание на качестве возводимого жилья, а также поручил своевременно завершить все строительные работы.

Отметим, в ноябре месяце текущего года в административно-деловом центре города планируется завершить строительство 22-х из 24-х семиэтажных этажных жилых домов на 2748 квартир. Вместе с тем, в настоящее время в духовной столице возводят 45-ть двенадцати этажных жилых домов. Эти дома ожидается ввести в эксплуатацию 2021 году. Кроме того, в связи с ростом спроса на недвижимость и целях обеспечения жителей Туркестана жильем, увеличат количество ипотечных жилых домов.

Наряду с этим напомним, в туристическом комплексе «Керуен Сарай», который не имеет аналогов в мире, на сегодняшний день активными темпами ведется строительство Восточного базара, ресторанов и гостиниц. Более того, в комплексе разместятся древний восточный театр, кафе с национальной кухней, разобьют искусственное озеро и парки. В тоже время, здесь откроются магазины по продаже сувениров.

Следует отметить, в этом году в Туркестане также сдадут в эксплуатацию линейный парк, парк аттракционов, дворец школьников, конгресс-центр, дворец спорта с крытым бассейном, музей им. Х.А.Яссауи и драмтеатр. Помимо этого, в целях благоустройства духовно-культурного центра в областном центре реализуются ряд крупных проектов, ведутся строительные работы.

Пресс-служба акима Туркестанской области