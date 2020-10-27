В областном центре Туркестанской области в городе Туркестане ведется строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек.

Из 200 коек 180 предназначены для больных инфекционными заболеваниями, а 20 — для реанимационных. Больница оснащена цифровым рентгеновским и ультразвуковым аппаратами и другой современной медицинской аппаратурой.

К строящемуся объекту подведены все необходимые инженерные сети и транспортная инфраструктура. В целом, строительные работы инфекционного стационара будут завершены в ноябре.

В этом году в Казахстане планируется построить 13 модульных инфекционных стационаров, Туркестан является одним из этих городов.