Предлагаем вашему вниманию ежедневный перечень продуктов питания и предельные цены на них в городе Туркестан.
Рис 324 тг,
Крупа гречневая 272 тг,
Хлеб (с мукой первого сорта) 156 (1 кг ұнға)
Рожки 207
Говядина 1965
Курица 1028 тг
Кефир 258
Творог (5-9%) 1791
Яйцо (10 шт) 296
Масло сливочное 2227
Масло подсолнечное (1 литр) 449
Капуста 96 тг
Лук репчатый 61 тг
Морковь 88 тг
Картофель 109 тг
Сахар 190 тг
Соль 51 тг
Уважаемые жители города Туркестан!
Если вы столкнулись с превышением предельной цены, вы можете оставить сообщение по номеру специалистов (87075882080, 87072930303, 87071138292) «Отдела поддержки бизнеса и туризма» акимата города Туркестан.