Предлагаем вашему вниманию ежедневный перечень продуктов питания и предельные цены на них в городе Туркестан.

Рис 324 тг,

Крупа гречневая 272 тг,

Хлеб (с мукой первого сорта) 156 (1 кг ұнға)

Рожки 207

Говядина 1965

Курица 1028 тг

Кефир 258

Творог (5-9%) 1791

Яйцо (10 шт) 296

Масло сливочное 2227

Масло подсолнечное (1 литр) 449

Капуста 96 тг

Лук репчатый 61 тг

Морковь 88 тг

Картофель 109 тг

Сахар 190 тг

Соль 51 тг

Уважаемые жители города Туркестан!

Если вы столкнулись с превышением предельной цены, вы можете оставить сообщение по номеру специалистов (87075882080, 87072930303, 87071138292) «Отдела поддержки бизнеса и туризма» акимата города Туркестан.