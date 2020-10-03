Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил аким города Туркестан Рашид Аюпов.

В административно-деловом центре города Туркестан на сегодняшний день из семиэтажных 24 жилых дома (всего 1452 квартиры) 22 (всего 1296 квартир) планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Кроме того, в целях обеспечения жильем жителей и новоселов планируется увеличить количество ипотечных жилых домов.

Также в административно-деловом центре поднимаются стены 12-ти этажных 45 жилых домов. Ведутся работы по укладке первого этажа в 7-и этажных 15 жилых домах, фундаментов в 5-ти этажных 9 жилых домах. Ввод данных домов запланирован на 2021 год.

«Парк «по пр. Б. Саттарханова парк «Желілік саябақ», «Аттракциондар саябағы», «Оқушылар сарайы», «Конгресс орталығы», «Жабық бассейні бар спорт сарайы», «Орталық стадион», «Қ.А.Ясауи мұражайы», «Драматеатр» будут сданы в эксплуатацию в текущем году», — сказал аким города.

В целях благоустройства духовно-культурного центра в Туркестане реализуются крупные проекты, ведутся строительные работы. В частности, благоустройство территории парка Первого Президента, мавзолея «Ясауи» осуществляется в 4 этапа. В настоящее время работы по 1 и 2 этапам близки к завершению