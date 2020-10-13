Ее общая площадь составит — 156 432 м2. А количество койко — мест -630.

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Согласно проекту, в амбулатории будут работать 44 отделения скорой помощи. Кроме того, в нем будут отделения сердечно-сосудистой реанимации, коронарной реанимации, IDDIN и ожогового лечения.

Вновой больнице будeт 16 операционных, 13 стационарных, 3 отделения неотложной помощи и 34 общих врачебных амбулатории. Строительство новой больницы откроет новые рабочие места и сократит количество безработных.

Ожидается, что трудоустроиться здесь смогут около 1500 специалистов. В настоящее время закладывается фундамент здания. Строительство планируется завершить в 2022 году.

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