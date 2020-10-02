В производстве антикоррупционной службы находилось 91 коррупционное преступление в сфере социального обеспечения населения.
В суд направлено 74 дел. По ним уже осуждены к различным видам наказания 18 должностных лиц.
Так на текущей неделе, Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении начальника отделения почтовой связи АО «Казпочта» в г.Экибастуз по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 9,4 млн. тенге, путем их перечисления на карточные счета физических лиц.
Расследование продолжается.
Вместе с тем в Туркестанской области зарегистрированы уголовные дела в отношении 2 кассиров-операторов АО «КАЗПОЧТА», которые используя свои служебные положения присвоили денежные средства граждан, выделенные по государственной программе «адресно-социальная помощь».
В целом, социальная защита граждан, нуждающихся в поддержке государства является одним из основных направлении государственной политики в сфере социального обеспечения.
В связи с чем, вопросы правильного распределения бюджетных средств в данном направлении находятся на постоянном контроле Агентства по противодействию коррупции.
Несмотря на принимаемые превентивные меры уголовная статистика свидетельствует о постоянных нарушениях в данной сфере.
Однако, не только должностные лица, но и некоторые недобросовестные граждане занимаются хищениями денежных средств выделенных на социальное обеспечение нуждающихся.
Только за истекшую неделю Антикоррупционной службой выявлено 3 лжепенсионера (ст.190 ч.3 п.1), которые по поддельным документам оформили на себя пенсионные выплаты и незаконно получали пенсии с 2003 года (от 8 до 16 лет).