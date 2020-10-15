В Отырарском районе стражи порядка привлекли двух местных жителей, грубо нарушивших требования карантина, передает Otyrar.KZ.
Один из сельчан устроил во дворе дома беташар, несмотря на угрозу здоровью приглашенных гостей и родственников, а другой провел в своем доме сватовство (кудалык).
Собранные материалы направили в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области.
Еще два факта несоблюдения требований карантинного режима в ходе рейдовых мероприятий выявили сотрудники полиции Келесского РОП.
Оба жителя района также организовали свадебные мероприятия, проводы невесты и сватовство в местных ресторанах.
Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.