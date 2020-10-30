При мониторинге социальных сетей на странице одного из пользователей Фейсбук внимание полицейских привлекла одна из публикаций, где на видео отчётливо видны нарушения правил дорожного движения водителями из Сайрамского района, передает Otyrar.KZ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной полицейской службы Сайрамского РУП установили водителей сразу 4-х автомашин марки «ВАЗ-2107», грубо нарушивших ПДД на одной из поселковых улиц.

В отношении правонарушителей стражи порядка составили административные протокола.

Автомашины нарушителей полицейские водворили на штрафстоянку.