Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого пастуха, угнавшего автомобиль.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что пастух незаконно угнал его автомашину Audi 100.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.

Сотрудники полиции Байдибекского района в течение суток задержали автоугонщинка в Ордабасинском районе. Следствием установлено, что подозреваемый управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и въехал в придорожное дерево, бросил автомашину и скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают водителям о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах и не оставлять своих автомашины без присмотра. По возможности следует оснастить автотранспорт охранной сигнализацией, а также ставить их на охраняемую стоянку.