Для жителей и гостей города продукты будут продаваться ниже рыночной стоимости.

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В Туркестане 24-25 октября с 9:00 до 15:00 на автовокзале «Алтын Булак» пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. В данной ярмарке примут участие сельхозпроизводители Жетысайского и Отырарского районов и Стабилизационный фонд АО «СПК» Turkistan». Будет реализовано 30 тонн сельхозпродукции.

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Для жителей и гостей города продукты будут продаваться ниже рыночной цены: мясо -1700-1800 тг/кг, арбуз, дыня -200 тг / кг, овощи- 45-90 тг / кг.

Товары отечественного производства будут по ценам на 10-15% ниже рыночных.

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Просьба соблюдать дистанцию и носить медицинские маски!

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