В Шымкенте будет разработана концепция развития массового спорта.

На сегодняшний день численность людей, систематически занимающихся в городе физической культурой и спортом составляет 294 тысячи. Это свидетельствует о том, что охват населения всех возрастов спортом составляет 27,8%. До конца года эти показатели планируется довести до 30%, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Об этом сегодня в ходе отчета акиму города Мурату Айтенову о проделанной работе за 9 месяцев сообщил руководитель городского управления физической культуры и спорта Олег Почивалов.

По его словам, в городе зарегистрировано 856 спортивных объектов. Кроме того, выявлено 95 земельных участков под строительство спортивных площадок. Из них получены госакты на 9 земельных участков, по оставшимся 86

ведутся соответствующие работы.

Мурат Айтенов поручил руководителю сферы эффективно использовать земельные участки.

«Необходимо разработать концепцию развития массового спорта. Также нужно разработать специальную карту, где будут указаны спортивные объекты, которые построят на отведенных 95 земельных участках. В том числе, совместно с акимами районов будет проведена работа по изучению и разработке системы развития спорта в отдаленных населенных пунктах, — сказал аким города.

Наряду с этим, в ходе отчета о проделанной работе Олег Почивалов отметил, что с 1 ноября на аллеях будут организованы массовые спортивные тренировки, которые будут проходить с 07.30 часов до 18.30 часов вечера. В качестве спортивных площадок выбраны парк «Абая», парк «Металлургов», аллея «Отбасы», набережная Кошкар-Ата, парк Независимости, «Центральный парк», парк «Победы», дендропарк, аллея микрорайона Нурсат и «Центральный стадион» имени Кажымукана.