Выпускники одной из школ Келесского района Туркестанской области подарили матери-одиночке жилье, приурочив благотворительную акцию к 20-летию окончания школы, передает Otyrar.KZ.

К. Салимбаева уже несколько лет не имеет собственного жилья. Многодетная мама благодарит выпускников средней школы №33, ведь теперь у ее семьи есть возможность проживать в комфортных условиях.

«Каждый гражданин должен заботиться о своей стране, о Родине. Хочется, чтобы в нашей стране было по больше людей, которые помогали бы нуждающимся людям, особенно во время пандемии», – говорят выпускники школы.

Кроме того, выпускники учебного заведения собрали средства и огородили в селе территорию кладбища площадью 250 кв. метров, а также отремонтировали двор и подъезд центральной мечети, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.